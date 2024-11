Protesto contra "graves problemas na acessibilidade aos transportes públicos"

São apontados vários problemas para a mobilidade na cidade como "a falta de elevadores no Metro e a sua avaria constante, as frequentes falhas nas escadas rolantes e a falta de embarque nivelado em todos os modos de transporte".







Foto: Arlinda Brandão - Antena 1





Esta sexta-feira, pelas 17h30, na Estação do Cais do Sodré, em Lisboa, vai acontecer uma tribuna pública como ação de sensibilização para reclamar o direito de todas as pessoas à mobilidade.

A Antena 1 falou com a Associação Portuguesa de Deficientes sobre as queixas que sentem no dia-a-dia.