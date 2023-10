Os sindicatos dos professores estão concentrados junto à residência oficial do primeiro-ministro, esta terça-feira. Já depois das declarações de ontem de António Costa, as estruturas sindicais não poupam críticas ao chefe do Governo e falam mesmo em mentiras. A Fenprof afirmou que o primeiro-ministro não se mostrou disponível para receber os sindicatos que estão a lutar pela carreira dos professores.