Protesto dos tarefeiros. Bastonário da Ordem dos Médicos invoca "sérias dúvidas" deontológicas

Os clínicos acrescentam estar preparados para defender “sem receios nem hesitações” a valorização dos tarefeiros.

“Espírito de serviço”

“A Ordem dos Médicos compreende, como qualquer profissão, que possa haver determinadas reivindicações”, começou por afirmar o bastonário da Ordem dos Médicos, em declarações à Antena 1., completou.A Ordem, frisou ainda Carlos Cortes, “tem funções de regulação precisamente na área da deontologia médica e na área da disciplina médica”.Em comunicado conhecido esta semana,. Estes profissionais dizem-se mesmo “ostracizados” e “excluídos das decisões”.Por seu turno, a presidente da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalo e Sá, veio responsabilizar o Governo por uma eventual paralisação das urgências.“A verdade é que”, sustentou a dirigente da FNAM.“Esses médicos não decidiram ir para a prestação de serviço por vontade própria. Eles foram empurrados para fora dos quadros e do SNS, porque há uma recusa em valorizar o trabalho médico, em integrar estes médicos nos quadros com salários justos, com vínculos estáveis”, reforçou.Na quarta-feira,“Eu creio que é unânime o diagnóstico de que a situação que temos não é uma situação adequada. E não estou apenas a falar dos abusos, estou a falar da situação de iniquidade e do nível de despesa que se atingiu com prestação de trabalho que não por médicos vinculados”, declarou o governante em conferência de imprensa.“Não é nenhuma apreciação valorativa sobre cada pessoa que está nessa situação. É sobre a iniquidade, a desigualdade de tratamento entre quem está vinculado com o Serviço Nacional de Saúde e quem não está e vai prestar serviços”, prosseguiu.Na ótica do Governo,Todavia, o ministro da Presidência observou que, até há duas semanas, quando foi decidido “apresentar uma proposta que resolve a iniquidade, a injustiça e os abusos”, havia “um consenso nacional total de que a situação como está não pode ficar nem deve ficar”., enfatizou.