Protesto. Ovibeja não convida membros do governo

A organização desta feira agropecuária no Alentejo diz que, como forma de protesto, decidiu não convidar nenhum membro do Governo para a edição deste ano, devido ao descontentamento generalizado dos agricultores.



Motivos explicados à Antena 1 pelo presidente da Associação de Agricultores do Sul, Rui Garrido.



A edição deste ano da Ovibeja decorre entre 27 de Abril e 1 de Maio.



Quanto ao presidente da República deverá estar presente, porque é bem-vindo, diz a organização desta feira agropecuária.