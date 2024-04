Protestos pelo clima. "Temos valorizado mais a forma e esquecido o conteúdo"

Foto: Luis Boza / NurPhoto via AFP

Onze ativistas do movimento Climáximo começam a ser julgados esta segunda-feira em Lisboa por terem bloqueado o trânsito na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, em Lisboa, no ano passado. O presidente da associação ambientalista Zero diz que "temos valorizado mais a forma e esquecido o conteúdo".