Provas de aferição. Modelo digital deixa professores e escolas atrapalhados

As escolas receberam esta sexta-feira as instruções para instalar as provas de aferição digitais. Diretores de escolas e professores pedem um adiamento das provas por só terem recebido informação sobre o processo com apenas dois dias úteis de antecedência. O ministério diz que não vê razão para adiar, já que as provas podem ser feitas ao longo de vários dias.