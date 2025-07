Provas do 9º ano. Ministério da Educação avança com averiguação de falhas

(em atualização)





Em comunicado, o Ministério declarou que serão "apuradas responsabilidades junto dos envolvidos nos serviços do Júri Nacional de Exames (JNE) e do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE)", devido a "falhas procedimentais e técnicas que levaram ao atraso na afixação dos resultados das Provas Finais do Ensino Básico".





A afixação dos resultados está prevista para dia 15 de julho mas só ocorreu hoje, dia 16 de julho, atraso que o Ministério lamenta.





De acordo com a nota, as "falhas atingiram um número residual de provas". Ainda assim, foi decidido "não divulgar os resultados dos alunos de forma faseada para salvaguardar a igualdade" no acesso à informação.





Este atraso deveu-se a falhas técnicas identificadas no dia 14 de julho, de acordo com a informação do IAVE.



"Entre outras falhas técnicas que possam ser identificadas na averiguação, uma foi a não submissão, na plataforma do IAVE, das folhas digitalizadas das provas de Matemática, o que impediu a classificação atempada das respetivas provas e que os resultados fossem enviados às escolas dentro do prazo previsto".