Provas em feriados municipais. Diretores escolares pedem explicações ao Ministério

Foto: Reuters

Há provas nacionais a coincidir com feriados municipais. Um dos exemplos é a prova de aferição de matemática do oitavo ano, que está marcada para 7 de junho, feriado em Oeiras.

O Ministério da Educação justifica a medida com o calendário apertado para realizar todas as provas, o que torna impossível evitar feriados locais.



O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas avisa que, para abrir escolas, é preciso haver funcionários e lembra que estes não são da responsabilidade do Ministério, mas das autarquias.