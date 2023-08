Provedora da Santa Casa admite "risco" de 20 milhões de euros em prejuízos

Em entrevista esta noite ao 360, Ana Jorge reconheceu que a Santa Casa atravessa financeiramente uma situação de "alguma dificuldade" mas escusou-se a fornecer números concretos enquanto ainda decorre uma auditoria forense e financeira à internacionalização, a qual deverá estar concluída até outubro."O risco pode ser" o prejuízo daquela ordem de grandeza, 20 milhões de euros, "mas estamos neste momento em negociações e aguardamos os resultados da auditoria que está a decorrer também no Brasil", em busca de soluções para que "o risco não seja dessa natureza", afirmou a administradora.Ana Jorge revelou contudo que foi possível, para o orçamento de 2024, evitar a alienação de bens da Santa Casa e a retração nos apoios sociais prestados de acordo com a missão da instituição.Estão a ser feitos todos os esforços, face à situação financeira, "para manter a atividade social que é fundamental, quer nas crianças, quer nos idosos, quer transversal à população mais vulnerável", como aos sem-abrigo, creches e jardins de infância, garantiu.A provedora sabia que ia ser necessário encontrar formas de aumentar as receitas e diminuir gastos mas admitiu alguma surpresa com a situação que encontrou.Ana Jorge frisou que esta se pode ter devido ao "aumento de atividade da Santa Casa" que se alargou para além do âmbito tradicional da cidade de Lisboa e que é financiada "por 26 por cento das verbas globais dos jogos sociais".A administração da Santa Casa pretende agora, exempleficou, renegociar protocolos e contratos de prestação de serviços, assim como os acordos de empresa estabelecidos com as duas centrais sindicais, de forma a garantir melhores condições e melhor gestão da instituição.

Já o corte aos apoios desportivos comunicada há uma semana às federações e que ameaçava a realização de eventos e a deslocação de atletas, terá sido afastado.





Ana Jorge recusou a ideia de ter "voltado atrás".

"O que ficou combinado na reunião que houve entre a Santa Casa e o Governo foi que as federações que se manifestaram teriam os seus apoios garantidos", devido à "proximidade dos Jogos Olímpicos, explicou.A provedora referiu que nessa reunião ficou acordado que "seriam encontradas outras soluções para esses apoios além da Santa Casa", as quais estarão a ser negociadas.Já a Santa Casa mantém os apoios e financiamentos desportivos "que vêm dos jogos sociais" definidos por lei. "Nada disso foi alterado", frisou, revelando que estas verbas ascendem a 82 milhões de euros por ano.Os valores em causa são "variáveis de federação para federação", indicou Ana Jorge, podendo oscilar "dos 20 mil aos 500 mil euros". A provedora disse ainda que estão a ser desenvolvidos "critérios" mais "explícitos" para a atribuição dos apoios, que virão a ser públicos.Ana Jorge frisou contudo que não foram só os apoios ao desporto que foram postos em causa, mas também os de outras instituições e iniciativas, como festivais. já outras são intocãveis."Há áreas no desporto em que o apoio faz parte da missão da Santa Casa, que tem a ver com a área da deficiência", explicou a responsável, que "não serão postas em causa, em risco" pelo apoio à área do desporto em geral."A missão da Santa Casa é o apoio à área social, à área da Educação", lembrou Ana Jorge, referindo que atualmente "não é possível conciliar os dois lados da forma como tem sido feita".