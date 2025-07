Providência cautelar trava demolições no Bairro do Talude Militar

A suspensão das demolições foi confirmada à Antena 1 por Rita Silva, do Movimento Vida Justa, que se tem mantido, desde segunda-feira, no Bairro do Talude Militar.

A providência cautelar foi interposta por uma advogada em representação de 14 dos moradores do bairro do município de Loures.

, em despacho emitido na noite de segunda-feira,

No despacho, a que a RTP teve acesso, determina-se que "a entidade requerida", ou seja, a autarquia, fica impedida de "executar o ato de demolição, devendo abster-se de qualquer conduta que coloque em causa e/ou contrarie o ora determinado".

O Tribunal Administrativo considera "verificada a situação de especial urgência", decretando a notificação da decisão "de imediato e da forma mais expedita".

A Câmara de Loures deu início, na segunda-feira, a uma operação de demolição de 64 habitações precárias onde viviam 161 pessoas. No primeiro dia dos trabalhos foram destruídas 51 casas.As famílias desalojadas pela demolição passaram mesmo a noite em tendas e numa igreja local.



Uma centena de adultos e mais de 60 crianças do Bairro do Talude ficaram sem casa na sequência dos trabalhos de segunda-feira, que perduraram das 12h00 até cerca das 16h00, em ambiente de tensão entre polícia, ativistas e os moradores.



Rita Silva acusa o Estado e a Câmara de Loures de falta de vontade política para encontrar soluções que respondam aos moradores agora sem teto.

c/ Lusa



O Bairro do Talude Militar foi erguido nos anos de 1980. A maioria dos imigrantes que ali viviam nasceu em São Tomé e Príncipe e Cabo Verde.