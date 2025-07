Bairro do Talude. Famílias desalojadas passam a noite em tendas e igreja

As famílias desalojadas pela demolição do Bairro do Talude Militar, em Loures, processo levado a cabo com a intervenção da PSP, passaram a última noite em tendas e numa igreja local. As máquinas voltam a avançar esta terça-feira – das 64 casas que compunham o bairro ilegal, falta demolir 13. O movimento Vida Justa acusa a Câmara Municipal de não apresentar soluções.