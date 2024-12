PS agenda para 10 de janeiro debate do diploma para alargar prazo do aborto

Na conferência de líderes parlamentares de hoje tinha sido decidido que, no dia 10 de janeiro, haveria um agendamento potestativo (de caráter obrigatório) do PS, tendo entretanto a Rádio Renascença noticiado que o tema dos socialistas seria a IVG.

À Lusa, fonte oficial do PS confirmou este agendamento e afirmou que o partido permitirá o arrastamento de outras iniciativas sobre o tema.

Além desta proposta do PS, também o BE avançou com um projeto de lei.

Os socialistas propõem no seu projeto de lei alargar das atuais 10 para 12 semanas o prazo para a IVG por opção da mulher e garantir que a objeção de consciência não coloca em causa o acesso ao aborto.

O BE propõe o alargamento do prazo, das atuais 10 para 14 semanas, para uma mulher realizar uma IVG por sua opção e elimina o período de reflexão.

O anúncio de que o PS pretende regulamentar a objeção de consciência à interrupção voluntária da gravidez e lançar um debate sobre o alargamento do prazo para a despenalização do aborto a pedido da mulher foi feito pela líder parlamentar socialista, Alexandra Leitão, durante uma intervenção na Academia Socialista, em final de agosto.

Para a líder parlamentar do PS, "governar para os jovens é adotar uma agenda progressista ao nível dos direitos e liberdades fundamentais" e garantir que o SNS assegura a todas as mulheres "o direito humano fundamental de dispor livremente do seu corpo" independentemente da família e das condições socioeconómicas.

"Para isso, vamos regulamentar a objeção de consciência à interrupção voluntária da gravidez e vamos lançar um debate, que eu acho que é oportuno, sobre alargar o prazo para a despenalização do aborto a pedido da mulher", afirmou nessa ocasião.