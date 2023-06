PS e PSD votaram contra a criação do crime de assédio sexual

Na base das propostas do Bloco de Esquerda, as recentes denúncias no Centro de Estudos sociais de Coimbra e na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.



Foi ainda aprovada a criação de uma estrutura independente de apoio à vítima e denúncia de casos.



O Bloco defendia também alterações ao Código Penal para tipificar o crime de assédio sexual e criar o crime de assédio sexual qualificado.



O projeto foi rejeitado.



Em discussão estiveram também iniciativas da Iniciativa Liberal e do Chega.