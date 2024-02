PS vence no Corvo mas mantém um deputado e coligação PSD/CDS-PP/PPM outro

Em 2020, as duas forças políticas já tinham elegido um deputado cada, mas o Partido Popular Monárquico (PPM), que concorreu coligado com o Partido Popular (CDS-PP), venceu as eleições com 40,77% dos votos, tendo o PS ficado em segundo lugar, com 35,82%.

Segundo os resultados preliminares da votação de hoje, o PS venceu no Corvo com 53,42% dos votos e a coligação, que nesta eleição integrou também o Partido Social-Democrata (PSD), obteve 39,74%.

O PS elege Lubélio Mendonça, auxiliar administrativo, que substituiu o deputado Iasalde Nunes na Assembleia Legislativa dos Açores em 2021.

Pela coligação é novamente eleito Paulo Estêvão, líder do PPM nos Açores, professor e deputado desde 2008.

Em 2020, o PPM formou governo com PSD e CDS-PP, numa coligação pós-eleitoral, que contava com os apoios de incidência parlamentar de Chega e Iniciativa Liberal.

O Corvo é a ilha mais pequena dos Açores e a que elege menos deputados à Assembleia Legislativa, apenas dois. Nesta eleição, tinha 355 eleitores inscritos, mais 18 do que em 2020.