PSD acredita que abate de animais na Azambuja visou construção de central fotovoltaica

Os social-democratas exigem o apuramento de todas as responsabilidades no caso das mortes de 540 veados e javalis, na Herdade Torre Bela.



Através de um comunicado, o partido fala numa atuação lesiva, por parte dos eleitos socialistas na Câmara da Azambuja mas também apontam o dedo ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, assim como à Associação Portuguesa do Ambiente.



O PSD vai mesmo apresentação uma reclamação formal sobre este caso, junto do Presidente da República e do presidente da Assembleia da República.