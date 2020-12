Governo revoga licença da zona de caça da herdade da Torre Bela

Herdade da Torre Bela, 17 e 18 dezembro: dias e tanto para um grupo de caçadores. As fotos exibem os seus sorrisos e os seus troféus, centenas de animais abatidos - 540 no total.



As fotos na rede social facebook suscitaram indignação. A resposta politica não tardou.



O presidente da Câmara da Azambuja diz que avisou logo as autoridades competentes e o Ministério do Ambiente e da Agricultura.



Os proprietários da herdade da Torre Bela, no concelho da Azambuja, não quiseram prestar declarações.



A RTP contactou também a empresa que organizou a montaria, a Hunting Spain and Portugal, com sede em Espanha. Até agora sem resposta.