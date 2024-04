PSD, CDS e PS aprovam listas para as eleições europeias

O Conselho Nacional do PSD reúne-se esta noite, em Lisboa, para aprovar a lista de candidatos ao Parlamento Europeu nas eleições de 9 de junho.



Na ordem de trabalhos consta também a “aprovação da alteração da denominação da coligação eleitoral com o CDS-PP e o PPM para a eleição ao Parlamento Europeu para “AD – ALIANÇA DEMOCRÁTICA”, depois da semelhança da designação atual com a do ADN nas legislativas de março.



A análise da situação política, a homologação dos Estatutos aprovados no 40.º Congresso Nacional e a votação de Proposta de Regulamento Interno do Conselho Nacional completam a ordem de trabalhos da reunião, marcada para as 21h00, num hotel em Lisboa.



Em janeiro, PSD, CDS-PP e PPM assinaram um acordo de coligação para as legislativas de 10 de março e as eleições europeias de 9 de junho “com o propósito de oferecer a Portugal a mudança política necessária e um Governo ambicioso, reformista, moderado estável e maioritário”.



Também o CDS-PP vai reunir-se em Conselho Nacional, em Lisboa, para aprovar os candidatos que irão integrar a lista da AD nas europeias.



A Comissão Política do PS reúne-se igualmente hoje à noite para aprovar a lista de candidatos às eleições europeias.



A reunião está marcada para as 21h00, na sede nacional do PS, em Lisboa.



Na semana passada, o líder do PS tinha remetido para os próximos dias novidades sobre o cabeça de lista e restantes candidatos do partido às europeias.