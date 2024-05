Pedro A. Pina - RTP

O líder da bancada, Hugo Soares adianta que o PSD poderá apoiar uma das propostas em cima da mesa, do Chega, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda, mas ainda está a analisar qual delas.



Na reunião, desta manhã, da bancada do PSD ficou ainda definido que as Jornadas Parlamentares do partido vão realizar-se a 1 e 2 de Julho.