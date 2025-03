PSD e CDS-PP em reuniões separadas preparam as legislativas

Os sociais-democratas reúnem-se a partir das 21h00, num hotel em Lisboa, e começarão por discutir e votar a “coligação eleitoral” com que se apresentarão nas legislativas antecipadas de 18 de maio, que deverá passar pela reedição da Aliança Democrática (AD), com CDS-PP e PPM.



À mesma hora, na sede dos democratas-cristãos vai estar reunido o Conselho Nacional do CDS-PP, para votar o acordo de coligação com o PSD para as legislativas e definir os critérios das listas de candidatos a deputados.



No PSD, os conselheiros nacionais aprovarão a designação do candidato do PSD, Luís Montenegro, a primeiro-ministro, conforme preveem os estatutos do partido, e a proposta da Comissão Política Nacional (CPN) – que se reunirá antes - sobre a lista de candidatos às legislativas antecipadas.



Na semana passada, o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, afirmou que o partido escolheria os deputados às próximas legislativas usando “o mesmo perfil das últimas eleições” de 2024, ou seja, com base em critérios políticos e sem excluir à partida das listas os candidatos às autárquicas.