PSD "nem tentou" e PS vive "momento complicado". A história da vitória previsível em Alqueidão da Serra

Alqueidão da Serra oferece uma aula de história aos aficionados e aos curiosos pela época dos Romanos. Quem vem pelas povoações de Demó e Bouceiros, e que pelo meio encontra uma pedreira, vai dar de caras com a Estrada Romana do Alqueidão.



“É um dos maiores troços da Península Ibérica”, assinala Filipe Batista, (ainda) presidente da Junta da Freguesia. São uns desnivelados 100 metros que têm a seu lado um parque de merendas onde o executivo se dá a conhecer à Antena 1.



Filipe Batista encabeça desde 2013 o movimento independente “Juntos Fazemos Alqueidão da Serra” (JFAS). Consigo teve Silvia Carvalho no executivo e, desde 2017, Patrícia Santos. O que “nasceu quase como uma brincadeira e um desafio”, descreve Filipe, já resultou em três vitórias para a autarquia - duas sem adversários.



Filipe Batista é professor há 27 anos e passou também a ser autarca nos últimos 12 anos



“Às vezes digo a brincar que nós não deixamos mais ninguém” candidatar-se, mas depois rejeita que haja falta de iniciativa: “Nestes últimos anos nasceram mais quatro associações na nossa freguesia, penso que é sinal de que as pessoas têm vontade em fazer alguma coisa pela sua freguesia”.



No associativismo, Filipe jogou futebol no Centro Cultural e Recreativo de Alqueidão da Serra. Foi lá que ganhou a alcunha de Jardel, disseram dois moradores à Antena 1 ao percorrer algumas ruas. “Marcava uns golitos”, reconheceu o autarca.

Sucessão de primos

O futebol era um passatempo, mas os 12 anos como presidente da junta foram um “hobby sério”. As aulas de eletrónica e automação sempre foram a ocupação principal. Filipe Batista soma 27 anos como professor, os últimos oito no ensino profissional do Agrupamento de Escolas de Ourém.



“A gestão da junta faz-se muito noturnamente”, e dá a semana passada como exemplo, em que saíam da junta depois das 21 horas.



Chegadas as eleições autárquicas de 2025, Filipe Batista atingiu o limite de mandatos. Ainda assim vai manter-se no executivo e passa a tesoureiro, enquanto Sílvia continua como secretária.



Patrícia Santos passa a encabeçar a lista. É praticamente certo que se torne presidente, já que o movimento JFAS é a única candidatura à Assembleia de Freguesia de Alqueidão da Serra - é uma das 335 freguesias nesta situação, uma lista que a Antena 1 noticiou na semana passada.



Nem mesmo esta mudança leva PS e PSD a tentar uma candidatura. As duas estruturas locais reconhecem a notoriedade de Filipe Batista, ao ponto de o PSD não querer desafiar o movimento mesmo com a mudança de rosto.





“Nem sequer tentámos”, assume à Antena 1 o presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós e recandidato Jorge Vala. O PSD desapareceu dos boletins de votos na freguesia em 2013, mesmo vencendo a câmara desde 2017. Mas já este ano, em 2025, Jorge Vala diz que "sentimos-nos bastante confortáveis com o atual executivo", rejeitando que isso signifique um apoio expresso ao movimento JFAS.





Excerto de declarações ao telefone de Jorge Vala à Antena 1 "É uma equipa muito representativa da vontade do povo", referindo também que "haveria algumas pessoas que nós veríamos com bons olhos para serem nossos candidatos", mas o candidato pelo PSD à câmara diz que sentem-se bem na lista. "Entendo isto com muita naturalidade" em aldeias rurais, resume.

Já Rui Marto foi antecessor de Filipe Batista e são primos. O antigo presidente da Junta entre 2009 e 2013 e atual candidato do PS à Assembleia Municipal de Porto de Mós diz que Filipe é “abrangente” e que consegue chegar a vários “flancos políticos”.

Bastam uns panfletos e uma apresentação

Patrícia Campos estreia-se este ano na liderança de uma lista autárquica

“Muitas das pessoas que potencialmente podiam apresentar uma candidatura já estão num movimento independente e isso dificulta-nos muito a vida”, afirma.Sem oposição, Patrícia Santos avança confortavelmente. Contabilista de profissão, nasceu em Mulhouse, no nordeste de França - esta é, aliás,, já que Filipe é da região de Paris e Silvia de Mainz, da Alemanha. Todos vieram para Portugal em criança.“Aqui na freguesia conhecemo-nos todos praticamente uns aos outros”, explica Patrícia, o que também gera situações curiosas na política local.Em 2013, Patrícia foi convidada para fazer parte do movimento de Filipe Batista, mas já tinha aceite o convite do PS, naquela altura encabeçada por Fernando Sarmento (presidente da Junta entre 2002 e 2009).O candidato tentava voltar à autarquia, depois de a ter deixado em 2009 para dar lugar ao também socialista Rui Marto – que é primo do atual presidente Filipe Batista.Neste puzzle político, Patrícia Santos foi oposição de Filipe entre 2013 e 2017:Depois de se ausentar de listas durante quatro anos, entra no executivo em 2021 para colaborar na renovação do parque eólico que preenche a paisagem da freguesia - são 15 torres ao todo, indica a Junta de Freguesia.A campanha oficial começa esta terça-feira e só nesta altura a equipa vai pôr em marcha a divulgação da candidatura. Para uma freguesia com mais de 1.500 habitantes, haverá panfletos e uma apresentação das linhas gerais para os próximos quatro anos.Nas ruas de Alqueidão da Serra por onde a Antena 1 passou, há quem estranhe que não exista uma segunda candidatura, mas também reconhecem o envolvimento de Filipe Batista com a terra.Sobre a nova candidata, o nome ainda não está na ponta da língua: