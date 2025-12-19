Psiquiatra condenado por pornografia infantil na Suécia está a exercer em Portugal

A notícia é avançada pelo jornal Expresso que revela que a Ordem dos Médicos desconhecia o caso.



José Afreixo, de 70 anos, exerce numa clínica em Estremoz e nunca chegou a a cumprir a totalidade da pena. Alegou num recurso aceite pelo tribunal que tinha pouco tempo de vida porque sofria de cancro e tinha "problemas sérios de memória" na sequência de um AVC.