Psiquiatra condenado por pornografia infantil na Suécia está a exercer em Portugal
Um psiquiatra português condenado na Suécia a seis meses de prisão por pornografia infantil e proibido de exercer a profissão está a dar consultas em Portugal sem limitações.
José Afreixo, de 70 anos, exerce numa clínica em Estremoz e nunca chegou a a cumprir a totalidade da pena. Alegou num recurso aceite pelo tribunal que tinha pouco tempo de vida porque sofria de cancro e tinha "problemas sérios de memória" na sequência de um AVC.