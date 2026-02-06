PSP de Leiria alerta população para falsos prestadores de serviços

"Temos relatos de pessoas que agora estão a receber chamadas de prestadores de serviços que procuram obter dados pessoais e do número de pessoas em casa. Em especial, de pessoas que se passam por funcionários das águas ou da luz que pretendem medir o caudal e a qualidade da água e verificar as ligações elétricas, respetivamente, pretendendo agendar uma visita", disse à agência Lusa Domingos Urbano Antunes.

O comandante distrital reiterou que os cidadãos "não devem ceder quaisquer dados pessoais e nunca permitir a entrada dentro de casa" de estranhos, e explicou que "estas interpelações decorrem do estabelecimento paulatino das comunicações", pelo que as tentativas de burla ocorrem por via telefónica.

"Pedimos que não aceitem estas ajudas a não ser por via oficial", adiantou Domingos Urbano Antunes, alertando para que, nestes casos, contactem de imediato a PSP.

Aos cidadãos, apelou ainda para que "salvaguardem as suas propriedades", mas "não devem correr riscos desproporcionais, concretamente, com trabalhos em coberturas com elevado risco de queda".

"Entendemos a urgência, mas não podemos perder o sentido de proteção da vida", alertou o responsável distrital da PSP, garantindo que o comando continua "a registar uma baixa significativa da criminalidade, pelo menos a denunciada".