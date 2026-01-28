PSP de Leiria com todos os elementos disponíveis no terreno

O comandante distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública (PSP) disse hoje que todos os elementos disponíveis estão no terreno para minorar os impactos do mau tempo, que afetou também infraestruturas desta força de segurança.



"Todos os elementos disponíveis da Polícia estão no terreno, inclusivamente com o reforço de um subgrupo do Corpo de Intervenção", afirmou à agência Lusa Domingos Urbano Antunes.

Segundo o comandante distrital, o objetivo é, "pelo menos, garantir a segurança possível das artérias e, inclusivamente, da propriedade", mas também o auxílio aos "bombeiros que estão a proceder aos cortes das imensas árvores que se encontram a impedir a circulação normal".

"Neste momento, estamos a tentar garantir a mobilidade da cidade e todos os acessos", salientou este responsável, destacando que na área de intervenção da PSP em Leiria não "foi comunicado qualquer tipo de incidente fatídico, nomeadamente mortes".

Contudo, a PSP já teve de conduzir um "cidadão que ficou ferido, através da projeção de uma chapa, ao hospital", referiu.

"Neste momento, também estamos a procurar restabelecermo-nos, uma vez que o Comando Distrital acabou por sofrer prejuízos, e em áreas críticas, designadamente a nossa central telefónica, que está impedida de contactar externa e internamente", declarou Domingos Urbano Antunes.

Questionado sobre quando é que a mobilidade na cidade de Leiria estará garantida, o comandante distrital da PSP referiu não ser possível ainda projetar uma hora.

Viaturas, casas, estabelecimentos e edifícios de serviços públicos registam danos, adiantou Domingos Urbano Antunes.

"Os elementos da Polícia estão todos no terreno, pelo menos a procurar dar esse amparo à população, e a dar-lhes os conselhos para não saírem de casa e protegerem as suas propriedades", explicou, acrescentando que a PSP procura também garantir que não haja mais estragos.