PSP detém quatro pessoas envolvidas em agressões à porta de discoteca de Leiria

Na sequência de buscas domiciliárias e não domiciliárias em curso desde as 07:00 de hoje, nos distritos de Coimbra e Vila Real, no âmbito da Operação Urano, o Comando Distrital da PSP de Leiria informa que aquelas resultaram na detenção de quatro indivíduos e na apreensão de duas armas de fogo com várias munições, uma moca em madeira, uma faca de borboleta, cocaína e diversas peças de vestuário.

"Os factos reportam-se à madrugada de 01 de janeiro deste ano, quando um grupo de cerca de dez indivíduos terá agredido violentamente três homens, junto a um estabelecimento de diversão noturna, no centro da cidade de Leiria", refere a PSP, numa nota de imprensa.

A operação desenvolvida pela Esquadra de Investigação da PSP de Leiria decorre nos concelhos de Coimbra, Penacova e Vila Real, onde os visados residem.

"Estão indiciados pelos crimes de roubo e ofensas à integridade física qualificada".

O objetivo da ação policial é "recuperar objetos dos suspeitos e a arma de fogo utilizada na prática dos crimes, bem como os bens que foram subtraídos às vítimas, e ainda identificar, constituir arguidos e levar à justiça os autores das violentas agressões ocorridas em Leiria, durante os festejos da passagem de ano".

A investigação, a cargo da Esquadra de Investigação da PSP de Leiria em cooperação com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, conta com a colaboração do Comando Distrital da PSP de Coimbra, da Unidade Especial de Polícia da PSP e da Guarda Nacional Republicana.

Em janeiro, em resposta escrita à agência Lusa, o comandante distrital da PSP de Leiria, superintendente Domingos Antunes, afirmou que as vítimas, de nacionalidade estrangeira, apresentaram denúncia formal nas instalações da PSP, após terem tido alta hospitalar.

"As vítimas foram notificadas para exame médico-legal, cujo resultado ainda se aguarda, para aferir a concreta natureza e extensão dos ferimentos", acrescentou então.

Segundo aquele responsável, "a ocorrência das ofensas à integridade física na rotunda do Sinaleiro, junto à discoteca Mandarim, foi detetada oficiosamente pela PSP através do sistema de videovigilância pública da cidade de Leiria".

De imediato foram acionados os meios policiais para o local.

Domingos Antunes esclareceu que as vítimas estavam junto à porta daquela discoteca, mas não entraram "uma vez que o estabelecimento se encontrava encerrado ao público, apenas estando aberto para um evento privado".

Seguidamente, as vítimas terão sido "interpeladas e posteriormente agredidas por parte de um grupo de indivíduos que se encontravam também no exterior junto àquele estabelecimento".

Segundo um comunicado da PSP do dia 01 de janeiro, duas pessoas ficaram gravemente feridas após agressões por um grupo de 15 a 20 indivíduos, naquela madrugada, junto a um estabelecimento de diversão noturna na cidade de Leiria.

As vítimas foram agredidas com recurso à força física por um grupo de cerca de 15 a 20 indivíduos, os quais se puseram em fuga.

No decorrer das agressões, que aconteceram pelas 05:55, na Rotunda do Sinaleiro, em Leiria, foram ouvidos "cerca de três disparos de arma de fogo, tendo os polícias que acorreram ao local recolhido dois invólucros de calibre 7,65 milímetros", acrescentou a PSP.

De acordo com esta força de segurança, os indivíduos agredidos foram socorridos no local pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e não apresentavam quaisquer sinais de terem sido baleados, tendo sido transportados para o Hospital de Coimbra.

"Após consumadas as agressões, todos os suspeitos encetaram fuga para parte incerta".