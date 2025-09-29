PSP deteta 38 infrações ambientais em dois dias de "Operação Planeta Azul II"

De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP), das 40 irregularidades detetadas durante a operação realizada na passada quinta e sexta-feira resultaram 38 contraordenações ambientais.

Destas, 14 foram levantadas a proprietários de veículos em fim de vida (VFV) por não terem encaminhado os seus veículos para centros ou operadores autorizados para abate, e outras tantas por incumprimento de posturas municipais, designadamente realização de reparações de automóveis na via pública.

A PSP detetou igualmente seis infrações na comercialização e exposição de animais e plantas autóctones ou exóticas sem o devido licenciamento, três por não encaminhamento de resíduos para operador certificado e uma por exercício de atividade de gestão de resíduos sem licenciamento.

Nesta operação, a segunda do género, foram ainda levantados dois autos de contraordenação por infração a legislação diversa.

A "Operação Planeta Azul" teve como objetivos reforçar a fiscalização da legislação relativa às condições de acolhimento e tratamento de animais (de companhia e espécies protegidas), salvaguardar a qualidade da água, assegurar a defesa dos recursos hídricos e prevenir e combater comportamentos lesivos contra a natureza e o ambiente.

Esta operação envolveu as Brigadas de Proteção Ambiental (BriPA) da PSP em todo o país, numa ação coordenada de prevenção, sensibilização e fiscalização.

As autoridades relembram a todos os cidadãos que, ao pretenderem adquirir ou acolher animais ou plantas, especialmente espécies selvagens não autóctones, se informem previamente sobre a sua legalidade e grau de proteção, contribuindo assim para evitar práticas que possam colocar em risco o equilíbrio ambiental e a biodiversidade.

A PSP apela para que os cidadãos respeitem os direitos dos animais, devendo denunciar situações que configurem maus-tratos e/ou abandono diretamente nas esquadras ou através do e-mail do Programa de Defesa.

A PSP, através das suas BriPA, reforça o seu compromisso na defesa da floresta, dos recursos naturais e do ambiente e sublinha: "O planeta é único! Preserve-o! Cuidar do ambiente e da floresta é uma responsabilidade de todos!".