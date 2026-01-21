PSP deteve 30 imigrantes em operações na região de Lisboa realizadas em 2025

Estas ações policiais resultaram, segundo a PSP, em 30 detenções por permanência irregular no país e outros ilícitos relacionados com matéria de estrangeiros, 99 notificações para abandono voluntário, e 184 contraordenação ao abrigo da Lei dos Estrangeiros.

Questionada pela Lusa sobre dados de 2024, fonte da PSP disse que não se pode comparar os dados uma vez a polícia herdou esta competência do ex-Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no final de 2023 e os núcleos de estrangeiros foram formados durante o ano 2024.





Os dados foram avançados esta quarta-feira pela força de segurança.As 94 operações de fiscalização foram realizadas através do Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço (NECF) do Comando Metropolitano de Lisboa, sob a coordenação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), registaram, ao longo do ano de 2025, um acréscimo das suas ações de inspeção e fiscalização, que resultaram na fiscalização de 6.785 cidadãos estrangeiros, revela o comunicado de balanço de 2025 da Polícia de Segurança Pública (PSP) enviado às redações.A PSP refere igualmente que no ano passadoA PSP suporta ainda que, através dos Núcleos de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço e a UNEF, “reforça a atuação diária na prevenção e repressão de atividades ilícitas ligadas à imigração ilegal e ao tráfico de seres humanos, bem como na deteção de situações de vulnerabilidade social, frequentemente associadas a condições habitacionais precárias e dificuldade de acesso a um mercado de trabalho regulado”.