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Polícia retira tendas dos manifestantes em Lisboa e no Porto. Há 55 detidos

PSP deteve 55 pessoas por desobediência na manifestação em Lisboa. Há dois feridos

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PSP deteve 55 pessoas por desobediência na manifestação em Lisboa. Há dois feridos

A PSP interveio esta madrugada para retirar as tendas que se mantinham no espaço público, em Lisboa e no Porto, nas manifestações pelo direito à Habitação. Na capital, há registo de 55 detidos por desobediência e dois feridos ligeiros. Acompanhe aqui a situação ao minuto.

Joana Raposo Santos, Ana Sofia Rodrigues, Cristina Sambado, Inês Moreira Santos - RTP / Adicionar como fonte informativa

Foto: Pedro Nunes - Reuters

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RTP /

Ministra da Justiça não comenta atuação da PSP nos protestos em Lisboa e no Porto

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A ministra da Justiça recusou comentar sobre a atuação da PSP nos protestos em Lisboa e no Porto.

"Não vou estar a comentar um processo que não é da minha tutela", afirmou Rita Alarcão Júdice, quando inquirida pelos jornalistas, à margem do aniversário da Polícia Judiciária.

Já o diretor Nacional da PJ, confirmou que "sempre que necessário" haverá colaboração com outras forças de segurança para investigar os incidentes nas manifestações, sem dar mais detalhes.
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RTP /

Polícia promete proteger manifestantes de quem possa "contaminar protestos"

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Bruno Pereira, do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia, disse à RTP Notícias que as autoridades tentaram “de todas as formas, com sensibilidade, com tolerância, com compreensão, com negociação, com sucessivos alertas, evitar que fosse necessário empregar a força” nas manifestações da última madrugada.

“Dúvidas não existem de que havia consciência por parte dos manifestantes de que o seu comportamento seguia um padrão de desvio à lei”, referiu, realçando, porém, a “natureza pacífica” do protesto, que “é mais do que legítimo” e com o qual disse estar solidário.

“Agora, não pode ser levado a cabo ao arrepio das normas e regras de um Estado de Direito”, alertou.

Comparando a mais recente ação policial em Lisboa com a que ocorreu na Invicta na semana passada, Bruno Pereira explicou que “o que aconteceu no Porto não foi uma intervenção tão planeada, tão sopesada como foi esta”.

“Era totalmente evitável. A polícia não procurou confronto. A polícia previne o confronto, mas quando tem que intervir para repor a autoridade e a ordem pública, tem de o fazer”, afirmou.

O sindicalista apelou aos manifestantes que respeitem as regras e não compliquem o trabalho da polícia, que “estará lá sempre para os proteger e evitar que outros que possam eventualmente contaminar esses protestos possam desviar, desfocar e transviar aquilo que é a sua legitimidade e aquilo que merece ser aplaudido”.

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RTP /

PJ no Rossio a recolher provas de atos de vandalismo

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No Rossio, em Lisboa, pelas 11h30 as equipas da Polícia Judiciária estavam a recolher provas dos atos de vandalismo, sendo visíveis diversos grafitis na base da estátua de D. Pedro IV, que dá o nome à praça onde decorreram as manifestações.
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Manifestantes com reações diferentes
RTP /

Sem incidentes no Porto e com intervenção policial em Lisboa

No Porto, os manifestantes saíram de forma voluntária e intervenção coerciva das autoridades. Já em Lisboa, foi necessária a intervenção da PSP.

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Em declarações aos jornalistas, o porta-voz da PSP revelou que, no Porto, “os manifestantes acataram as nossas indicações, pediram-nos mais algum tempo para recolher os pertences (…) e assim aconteceu sem qualquer incidente”. Em contrapartida, “em Lisboa, a indicação não foi acatada, o que nos obrigou a uma intervenção policial, devidamente adequada, proporcional e sem qualquer tipo de excesso”.

Segundo o subintendente Sérgio Soares, os 55 detidos estão em instalações da PSP e serão presentes às autoridades judiciais. Em Lisboa, foram ainda apreendidas 228 tendas que estavam “colocadas de forma ilícita”.

O porta-voz da PSP considera que a “atuação foi calma, proporcional, adequada, sem uso do bastão policial. Tendo em conta a resistência que era oferecida, houve necessidade do uso de força, apenas para fazer a limpeza da praça, retirar as estruturas de acampamento e aos que reagiram mais ativamente, consumar as detenções, proceder às algemagens e retirá-los para viatura policial”.
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RTP /

Carneiro considera que "pessoas têm legitimidade para mostrar a sua indignação"

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José Luís Carneiro afirmou esta manhã, sobre as manifestações em Lisboa e Porto, que “as pessoas têm legitimidade para mostrar a sua indignação”, com “respeito pela lei e pelo Estado de Direito democrático”.

“Todos têm o direito a poder manifestar-se. É um direito fundamental que nós conquistámos com o 25 de Abril”, frisou, alertando que esse direito “deve ser feito em termos que respeitem a legalidade democrática”.

O secretário-geral do PS vincou ainda que “uma lei das rendas que estabelece como renda moderada 2.300 euros é a demonstração de que o Governo e a AD estão fora da realidade de vida das pessoas”.

O líder socialista quer, por isso, que o Governo deixe cair a lei das rendas, que classificou de “desumana” e “injusta”.

“Mais grave é também termos tido o Chega a viabilizar essa lei das rendas”, afirmou, acrescentando que o PS quer uma garantia pública para dinamizar o mercado de arrendamento.

“Continuaremos a estar do lado das soluções que servem o nosso país”, acrescentou.
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Pedro Duarte diz aguardar resposta do Movimento pela Habitação sobre reunião com autarquia

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O presidente da Câmara do Porto disse estar a aguardar uma resposta dos manifestantes quanto a uma reunião e aproveitou para criticar “circos mediáticos” e “manobras de diversão” de “alguns extremistas mais radicais”.

“Não recebemos ainda nenhuma resposta do movimento à nossa sugestão de uma reunião. Eu estou com seriedade a querer resolver o problema da habitação. É para isso apenas que quero ouvir os manifestantes: é para olharmos para o problema concreto da habitação, ou outros que queiram trazer, nomeadamente o aumento do custo de vida”, declarou esta manhã aos jornalistas.

“Eu não contribuo para circos mediáticos nem para manobras de diversão que alguns extremistas mais radicais que eventualmente possam estar a liderar este movimento queiram deturpar aquilo que é uma causa justa e que eu sinto que é defendida por muita gente na cidade e no país”, acrescentou.

Sobre a ação policial, o autarca disse ter informação de que “decorreu tudo dentro de uma normalidade que deve ser saudada” e vincou que “a normalidade democrática, digamos assim, está reposta na cidade do Porto”.

"O direito à manifestação mantém-se intacto, como sempre esteve", assegurou, salientando que a retirada dos manifestantes decorreu "de forma ordeira e que estes acataram as ordens das autoridades".

O autarca afirmou ainda não reconhecer legitimidade democrática às assembleias populares, "ou algo parecido com isso", referindo que estas não fazem parte do quadro constitucional português.

Sobre a carga policial na madrugada de quinta-feira, afirmou ter confiança nas autoridades, mas salientou que estão a decorrer inquéritos para apurar o sucedido.

"A polícia tem que se sujeitar a isso", disse, acrescentando que não lhe cabe julgar a atuação policial, uma vez que não tutela a PSP e não esteve presente.

Pedro Duarte reiterou que "o objetivo da Câmara é garantir que a praça permaneça um espaço público acessível a todos", sublinhando que a forma como foi realizada a retirada dos manifestantes "não é da responsabilidade direta do município".

c/ Lusa
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MAI enaltece "profissionalismo" da PSP

O ministro da Administração Interna emitiu um comunicado depois da operação para "repor a legalidade na ocupação do espaço público".

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“O Ministério destaca o empenho dos profissionais da Polícia de Segurança Pública em privilegiar, até ao limite, o diálogo e a persuasão, procurando evitar o recurso à força. As operações decorreram após sucessivos contactos com os manifestantes e esgotados os esforços das autoridades para a retirada voluntária das tendas instaladas nas duas praças”, refere o Ministério.

O Ministério reafirma a confiança na PSP, volta a referir que se deve respeitar o direito de manifestação, mas relembra que “o exercício deste direito não dispensa o cumprimento da lei”.
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PSP deteve 55 pessoas por desobediência. Há dois feridos ligeiros

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Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública disse ter realizado intervenções em Lisboa e no Porto para “reposição da legalidade na ocupação de espaços públicos”, resultando na detenção de 55 pessoas na capital “por desobediência”.

Foram ainda apreendidas, em Lisboa, 228 estruturas de acampamento pela Polícia Municipal.

“A Polícia de Segurança Pública (PSP) desenvolveu, no dia de hoje (terça-feira), pelas 05h45, uma operação policial nacional devidamente coordenada, na Praça D. Pedro IV (Rossio), em Lisboa, e na Praça D. João I, no Porto”, lê-se no comunicado.

A ação policial “ocorreu na sequência de manifestações continuadas e mantidas no tempo, prática de danos em edificado público, bem como para remoção de estruturas de acampamento instaladas sem a necessária autorização legal e em condições contrárias à legislação aplicável”, esclarece a PSP.

A polícia diz haver registo de dois feridos ligeiros, “tendo um cidadão sido assistido no local e um transportado a unidade hospitalar”.

A PSP refere ainda que, antes das detenções, foram desenvolvidas ações de diálogo com os manifestantes.

No entanto, “apesar das sucessivas indicações policiais, em Lisboa, um conjunto de manifestantes recusou abandonar a Praça D. Pedro IV, adotando comportamentos de resistência ativa à intervenção dos polícias, comprometendo a execução das medidas legalmente determinadas”.

“A PSP sublinha que o recurso à força por parte dos seus polícias foi justificado pelas circunstâncias concretas da intervenção, limitado ao mínimo necessário, tendo cessado logo que deixaram de se verificar os pressupostos que o determinaram”, assegura.

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Manifestantes em Lisboa acusam polícia de detenções ilegais e roubo de pertences

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Em declarações aos jornalistas, uma porta-voz dos manifestantes em Lisboa explicou que, na última assembleia popular, não ficou definido se vai haver novo acampamento esta noite ou se haverá apenas uma concentração.

“Vamos voltar às 19h00 de hoje. Convocamos todas as pessoas que estão a assistir a isto agora para estarem connosco” e lutarem “para que todas as pessoas tenham direito à habitação”, apelou.

Para já, “vamos dispersar, vamos atrás dos pertences roubados pela polícia e pela Câmara Municipal de Lisboa”, declarou a porta-voz. “E vamos atrás dos companheiros e companheiras que estão detidos injustamente e ilegalmente pela polícia”, acrescentou.

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Movimento pela Habitação diz ter sido impedido de socorrer manifestante ferido

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No Porto, foram colocadas proteções para vedar o acesso à Praça D. João I. Não há registo de detidos. Segundo a equipa médica do Movimento pela Habitação houve, porém, um ferido durante a madrugada, na altura de desmobilização.

“Percebemos que havia uma pessoa que estaria na casa de banho por baixo do parque e que teria sido imobilizada pela polícia de uma forma que nos foi relatada como agressiva. Nós não sabíamos o estado de saúde dessa pessoa. Corremos em equipa para socorrer (…) e não nos foi permitido esse acesso”, relatou um membro da equipa médica do Movimento à RTP.

Questionado sobre o tipo de ferimentos, este manifestante respondeu que “a pessoa não tinha nenhuma lesão objetivada”.

“Ainda estamos à espera que a adrenalina passe um bocadinho para perceber se houve alguma lesão mais interna”, acrescentou, dizendo ainda que “o braço foi torcido, a roupa estava rasgada”.
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Praça do Rossio já está vazia

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As pessoas que ainda se encontravam na Praça do Rossio já foram levadas para as diferentes esquadras. As detenções foram feitas de forma pacífica, sem resistência por parte dos manifestantes.

Praticamente todos os vestígios do acampamento foram retirados pelas equipas de higiene urbana e da polícia municipal.

Os acessos que estavam impedidos foram entretanto reabertos e a circulação normalizada.

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Acessos da estação do Rossio foram fechados mas já reabriram

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Fonte oficial do Metro de Lisboa disse à RTP Antena 1 que, por volta das 8h00, os acessos da estação do Rossio, na linha verde, foram encerrados. 

Não era permitida a entrada, mas os passageiros podiam sair, acrescentou a mesma fonte, adiantando que a reabertura ocorreu às 8h35.
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Nova manifestação marcada para hoje às 19h00 no Rossio

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Depois de a polícia ter avançado para retirar tendas e manifestantes do protesto no Rossio, muito manifestantes deslocaram-se para a Praça da Figueira, onde se reuniram e decidiram dispersar, mas marcando já para hoje ao fim do dia nova manifestação pelo direito à habitação, no Rossio.
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Detenções continuam em Lisboa

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A RTP testemunha na Praça do Rossio que continuam as detenções neste local.

Não há dados oficiais ainda quanto a quantas pessoas foram detidas nem sobre eventuais feridos.
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Vários detidos em Lisboa. Ainda não há números oficiais

Na Praça do Rossio, em Lisboa, e ainda de forma preliminar, há a informação de pelo menos 22 detenções no decurso da retirada de manifestantes do local.

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Porto. Não há para já detidos na desmobilização de manifestantes

A situação está calma e os manifestantes têm retirado todos os pertences que estavam instalados na Praça D. João I, depois de terem pedido tempo à polícia para retirarem as coisas

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Protesto ia entrar no 11º dia
RTP /

Acampamento do Porto também foi retirado

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Na praça Dom João I, a situação foi mais tranquila do que em Lisboa. Os manifestantes começaram por resistir mas acabaram por acatar a ordem da polícia. 

Pouco antes das 06:00, a Polícia de Segurança Pública (PSP) deu um ultimato aos presentes, exigindo a retirada das dezenas de tendas e ameaçando com a detenção dos resistentes.

Os manifestantes acataram a ordem e retiram as tendas, permancendo alguns ainda no local.

Na segunda-feira à noite, um total de 35 pessoas tinha votado, em assembleia popular, permanecer acampado, onde desde o dia 10 decorre um protesto pela habitação.

Já na noite de domingo para segunda-feira, o movimento pela habitação foi avisado, como em Lisboa, de que a permanência e o acampamento eram ilegais, e que continuarem fá-los-ia incorrer em desobediência civil.
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Protesto ia entrar no quarto dia
RTP /

Momentos de tensão no Rossio e registo de detidos

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Durante a madrugada a PSP falou com os manifestantes para sensibilizar para necessidade de retirarem as tendas. Mas os manifestantes insurgiram-se e formaram um cordão humano. A polícia interveio e fez várias detenções.

Alguns ativistas acusados os agentes de agressões.

Várias pessoas foram detidas e identificadas, encontrando-se algumas sentados no chão na Praça do Rossio, onde desde sábado decorria a concentração.

Os manifestantes recuaram e deslocaram-se para a Praça da Figueira onde se reuniram, tendo decidido dispersar, mas prometendo regressar na quarta-feira.

As tendas foram retiradas todas da Praça do Rossio pela PSP, estando a ser realizadas limpezas na zona.

A Acampada de Lisboa, com o lema "Não dá mais? Então monta a tua tenda!", tinha decidido de madrugada manter o protesto contra as condições de vida e a crise na habitação, apesar de a polícia ter "solicitado a saída para evitar uma retirada coerciva".
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Protestos pela habitação. MAI reitera que "a lei é para cumprir"

O ministro da Administração Interna garante que a PSP não vai exceder os poderes que a lei lhe confere.

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Luís Neves diz que o direito à manifestação é "respeitado por todos", mas reitera que a lei tem de ser cumprida.
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