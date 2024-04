PSP deteve e identificou ativitas "Fim ao Fóssil" que invadiram Ministério do Ambiente

Foto: Zed Jameson / Anadolu via AFP

O Ministério do Ambiente confirma que vários ativistas do movimento Fim ao Fóssil entraram, esta manhã, no edifício em protesto. Fonte do gabinete de Maria da Graça Carvalho disse à Antena 1 que não há registo de incidentes e que foi tudo resolvido de forma rápida.