As 11 organizações da PSP e GNR estiveram esta quinta-feira reunidas. Do encontro saiu uma contraproposta que dizem ser digna para os profissionais.



As forças de segurança ficaram descontentes com a proposta feita pela ministra da Administração Interna e afirmam que, se na reunião da próxima quarta-feira Margarida Blasco não concordar com um valor que dignifique a profissão, deixam de negociar.