PSP e GNR. Proposta de subsídio de missão vai ser enviada para o Ministério

Caso a proposta que a ministra apresente no dia 15 for abaixo do que consideram ser um limiar da dignidade, os sindicatos e associações da PSP e GNR admitem abandonar as negociações e não irem à reunião seguinte de dia 3 de junho.Para já a plataforma não avança para protestos, porque as negociações ainda decorrem, refere Bruno Pereira.A próxima reunião está marcada para dia 15 no Ministério da Administração Interna.