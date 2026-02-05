PSP interceta três homens que vendiam réplica de gerador em Leiria

"Ontem [quarta-feira], intercetámos três cidadãos na posse de uma réplica de um gerador, ou seja, um equipamento incapaz de produzir energia", afirmou Domingos Urbano Antunes.

Segundo a PSP, os homens, pai e dois filhos, "foram identificados", e foi apreendido o equipamento e 200 euros em dinheiro.

"Já tinham vendido o alegado gerador por 800 euros", adiantou.

O comandante distrital garantiu que se continua a registar uma baixa criminalidade e sem "qualquer furto de geradores ou de combustível".

"Continuamos com o reforço do policiamento de visibilidade e com especial incidência no período noturno, dirigido a zonas comerciais e industriais, ainda muito expostas", prosseguiu.

Por outro lado, o responsável distrital da PSP referiu que "equipas reforçadas" continuam a fazer visitas domiciliárias a idosos, para aferir das "suas necessidades urgentes", além de que equipas afetas ao trânsito continuam a proceder a cortes de vias "para permitir a remoção de detritos e cortes de árvores".

Domingos Urbano Antunes apelou à população para estar muito atenta a tentativas de burlas, incluindo de pessoas que "se disponibilizam como voluntários para ajudar e, no fim, exigem dinheiro".

Já esta semana, o Comando Distrital de Leiria da PSP referiu ser "muito importante que as pessoas não se deixem iludir pelo excesso de disponibilidade e voluntarismo de pessoas estranhas", pedindo "para que identifiquem as pessoas e, sendo desconhecidas, chamem a polícia".

A PSP alertou "para falsos prestadores de serviços de construção, vendedores de materiais e equipamentos, em particular geradores, peritos de seguros, funcionários municipais ou de assistência social".

"Devem apenas aceitar ajudas de pessoas que tenham conhecimento e perfeitamente identificadas, e denunciem situações, procurando recolher dados fisionómicos e matrículas dos veículos utilizados por estas pessoas", recomendou a PSP, insistindo para que nunca permitam a entrada de estranhos em casa.