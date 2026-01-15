PSP lamenta. Dois agentes da esquadra do Rato acusados de tortura e violação

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), os dois polícias, de 21 e 24 anos, foram detidos em julho do ano passado, após buscas domiciliárias e nas esquadras do Bairro Alto e Rato, em Lisboa, e encontram-se em prisão preventiva. A PSP, que investigou o ocorrido, já lamentou os comportamentos dos agentes.

Em resposta à RTP, a PSP lamentou esta quinta-feira os comportamentos dos dois agentes acusados e lembrou que foi a própria a denunciar e investigar os factos.



“Relativamente à presente situação, cumpre-nos informar que foi a PSP que, logo que teve conhecimento dos factos, denunciou, investigou, procedeu às detenções e às restantes diligências de investigação, sempre sob a coordenação do Ministério Público”, afirmou a instituição.





O processo disciplinar encontra-se a ser instruído pela Inspeção-Geral da Administração Interna, refere a PSP.



“Os arguidos encontram-se a cumprir medida de coação de prisão preventiva, pelo que, e desde logo, afastados do serviço”, acrescenta.



A PSP “lamenta este e quaisquer outros comportamentos que coloquem em causa direitos, liberdades e garantias, pelo que tudo fará para que esta situação seja de absoluta e completa exceção e para que no futuro não volte a suceder no seio da instituição”.

Agressões eram filmadas e partilhadas no WhatsApp





O Ministério Público conta na acusação que os agentes escolhiam maioritariamente toxicodependentes, pessoas que cometeram pequenos delitos, muitos com nacionalidade estrangeira e ilegais, ou em situação de sem-abrigo.



Segundo a acusação, com a faca que havia sido apreendida, um dos polícias "cortou-lhe algumas rastas do cabelo e deitou-as para um balde do lixo" enquanto o outro agente filmou tudo com o telemóvel, aparentando divertir-se com a situação".









A Amnistia Internacional veio já reivindicar medidas ao Governo e aos responsáveis pelas forças de segurança, recordando que este não é um caso isolado. A organização de defesa dos Direitos Humanos garante que há mais situações registadas e outros agentes alvo de investigações.



Em diversas ocorrências, "os suspeitos apropriaram-se de dinheiro, bens pessoais e documentos das vítimas, bem como, em determinadas situações, acrescentaram produto estupefaciente ao que efetivamente se encontrava na posse destas".A Amnistia Internacional veio já reivindicar medidas ao Governo e aos responsáveis pelas forças de segurança, recordando que este não é um caso isolado.

Os dois arguidos, Guilherme Leme e Óscar Borges, foram acusados pelo MP de crimes de tortura, abuso de poder, violação, ofensas à integridade física, entre outros.Na acusação é referido que os dois agentes agrediam pessoas que tinham detido comUm dos casos relatados é o dee depois levado no carro patrulha e abandonado na rua.O uso do bastão para sodomizar é relatado noutra situação, onde também foi utilizado o cabo de uma vassoura. Os acontecimentos foram filmados e muitas vezes, segundo a acusação do MP.Outros dos casos relatados é o de um homem estrangeiro que tinha sido detido no Cais do Sodré, em Lisboa, por posse de uma arma.A acusação diz que o homem teve uma arma apontada à cabeça e levoupor parte dos dois agentes.