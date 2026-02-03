PSP regista quase 4 mil infrações por falta de cinto de segurança em 2025

Os dados foram divulgados num comunicado esta terça-feira pela PSP e refletem uma intensificação das ações de fiscalização rodoviária em todo o território nacional.



Do total de contraordenações detetadas, 2 767 dizem respeito à falta de uso do cinto de segurança, mais 32 do que em 2024, enquanto 1 227 infrações correspondem ao não uso de outros sistemas de retenção, como os destinados ao transporte de crianças, representando um aumento de 267 casos em relação ao ano anterior.



Segundo a PSP, este crescimento no número de infrações resulta diretamente do reforço das operações de fiscalização, mas também evidencia comportamentos de risco por parte dos condutores e passageiros.



O alerta da PSP surge num contexto de agravamento das condições meteorológicas em Portugal, após a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ter emitido um aviso à população.



A PSP sublinha que o não uso ou o uso inadequado do cinto de segurança, bem como o desrespeito pelas regras relativas aos sistemas de retenção, pode contribuir para a ocorrência de ferimentos graves ou fatalidades, sobretudo em situações de despiste ou colisão agravadas pelo mau tempo.



Nesse sentido, a Polícia aconselha todos os condutores priorizar sempre o cinto de segurança, em todos os lugares do veículo, incluindo nos bancos traseiros, a utilizar sistemas de retenção adequados às crianças, adaptar a condução às condições meteorológicas, reduzindo a velocidade, aumentando a distância de segurança e evitando manobras bruscas, manter o veículo em boas condições, assegurando pneus,

planear as deslocações, evitando viagens desnecessárias em períodos de mau tempo, evitar o uso do telemóvel durante a condução e a sinalizar todas as manobras com antecedência.



A PSP apela ainda à colaboração de todos os cidadãos para reduzir a acidentes de viação e o número de vítimas nas estradas, reforçando que continuará a desenvolver ações de prevenção e fiscalização, especialmente em meios urbanos e em contextos de elevada circulação.



"A segurança rodoviária é uma responsabilidade de todos", sublinha a Polícia, destacando que só com comportamentos responsáveis e cumpridores será possível diminuir os acidentes e proteger vidas nas estradas portuguesas.