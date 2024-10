PSP sublinha que prioridade é manter a ordem pública na região de Lisboa

Durante a conferência de imprensa desta tarde, com a presença de vários oficiais, a PSP enviou as condolências à família e amigos da pessoa morta por um agente e lembrou que o caso está em investigação e por isso em segredo de justiça.



As autoridades lembram também que é crime o apelo à violência, mesmo nas redes sociais, e que há várias pessoas que estão prestes a ser identificadas.



A PSP lembrou também que não vai permitir o aproveitamento do luto da família durante o funeral de Odair Moniz. E negou que tenha entrado em qualquer habitação.