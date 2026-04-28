PTRR prevê investimentos de 22,6 mil milhões de euros até 2034

"Recebemos o relatório de danos e perdas e a soma são 961 milhões de euros. São quase 40 mil entradas e cada entrada é um projeto", informou Ribau Esteves.



O presidente da CCDR do Centro participou hoje de manhã numa comissão parlamentar de inquérito, após requerimento do Chega "na sequência da gravidade nos atrasos e bloqueios no processo de reconstrução de habitações após as tempestades", bem como do PS para "esclarecimento da situação e identificação de soluções que permitam reforçar a cooperação institucional e acelerar a concretização dos apoios às populações (...) tendo em conta o impacto social e económico das recentes intempéries".



De acordo com o presidente da CCDR do Centro, as 40 mil entradas chegaram numa folha de Excel e está a ser criada uma plataforma para gerir e analisar as candidaturas.



"Todos os municípios da região, os 77 [que compõem a área de abrangência da CCDR do Centro], apresentaram algo para este relatório. Obviamente, é uma tarefa monumental. Estamos a fazer a revisão, vamos iniciar o processo de revisão pormenorizado com as Câmaras Municipais, enquanto o Governo também define os critérios para as candidaturas", referiu.



Apesar da dimensão do trabalho, Ribau Esteves garantiu que vão continuar a usar o tempo "com bons índices de produtividade".



"As pessoas podem ter toda a confiança. Estamos a fazer bem, com empenho. Precisamos de mais tempo, não há volta a dar", sustentou.



O presidente da CCDR do Centro aproveitou ainda a ocasião para indicar que já foram distribuídos pelas Câmaras Municipais os 75 milhões de euros que o Governo adiantou para recuperarem com urgência infraestruturas e equipamentos municipais.



O Governo publicou em Diário da República, no dia 15 de abril, um despacho para o reforço, em 75 milhões de euros, do Fundo de Emergência Municipal (FEM) como adiantamento para que os municípios afetados pelas tempestades deste ano recuperem com urgência infraestruturas e equipamentos municipais.



Pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal entre o final de janeiro e o início de março na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados.



Os temporais, que atingiram sobretudo as regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos superiores a cinco mil milhões de euros.



O Governo recebeu, entretanto, cerca de 35.900 candidaturas para apoios à reconstrução de habitações e a Estrutura de Missão designada para a recuperação estimou entre 35 mil e 40 mil o número de empresas com danos nas zonas mais atingidas.



(Lusa)