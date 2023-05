Pulseira amarela no Hospital de Santa Maria com quase 12 horas de espera

Ouvido pela Antena 1, o director da Urgência do Hospital de Santa Maria, João Gouveia, revela que o serviço está muito pressionado e que, só na segunda-feira, atendeu mais de 700 pessoas.





João Gouveia refere que continua a haver uma forte pressão nas urgências hospitalares, um problema que tem várias causas, entre as quais a inexistência de resposta de saúde para a população mais idosa. O responsável teme a existência de falhas durante a Jornada Mundial da Juventude, se houver serviços encerrados.



Também as urgências do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, estão com esperas elevadas. De acordo com o portal do Serviço Nacional de Saúde, que divulga os tempos médios de espera, quem tem pulseira amarela está a aguardar mais de quatro horas para ser atendido.