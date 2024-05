Quadro "Descida da Cruz" de Domingos Sequeira fica no museu Soares dos Reis

No final do ano passado, esta pintura esteve envolta em polémica, porque a obra acabou por sair de Portugal com a autorização da Direção-Geral do Património Cultural, contrariando pareceres de especialistas.O Estado português ainda tentou comprar o quadro de volta, mas sem sucesso. Acabou por ser um investidor privado, a Fundação Livraria Lello a conseguir adquirir a pintura e a trazê-la de volta ao país.A presidente da Fundação, Rita Marques, diz à Antena 1 que a partir de junho a "Descida da Cruz" vai para o Museu Soares dos Reis, mas antes disso o quadro ainda vai estar exposto no Mosteiro de Leça do Balio.Rita Marques assegura que o compromisso é que o quadro circule por museus nacionais e internacionais.





Quem quiser ver a obra deve inscrever-se em www.fundacaolivralialello.pt

Domingos Sequeira é considerado como o mais talentoso e original pintor português do seu tempo, tendo desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento da arte portuguesa de início do século XIX.