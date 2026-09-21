Quando chega o metro? Renovação de ecrãs na rede em Lisboa esperada até março de 2027

"Temos de ter o projeto completo até ao final de março de 2027", adianta à RTP Antena 1 o CEO da empresa, Joaquim Santos.



A transportadora já tinha avançado que pretendia modernizar o sistema em 10 estações até ao final de 2026 - o website 24 notícias mencionava as estações Aeroporto, Alameda, Baixa-Chiado, Cais do Sodré, Campo Grande, Jardim Zoológico, Marquês de Pombal, Oriente, Saldanha e São Sebastião. Agora, a empresa tecnológica ferroviária com a modernização a cargo aponta um prazo para as 56 estações da rede.



Esta é uma de duas partes de uma entrevista da Hitachi Rail à RTP Antena 1 - a outra, sobre ferrovia, pode ser lida o tempo já não é indicado ao segundo, mas apenas ao minuto. Esse é um critério do Metro, mas "nos projetos que temos feito pelo mundo fora, na maioria dos casos, aquilo que se utiliza é a hora e o minuto", assume Joaquim Santos. CEO da Hitachi Rail Portugal, Joaquim Santos, em entrevista à RTP Antena 1 | Portugal em Direto, 21 de setembro de 2026 A Hitachi Rail, empresa responsável pela renovação do sistema de informação ao cliente no Metro de Lisboa, espera ter este processo terminado no primeiro trimestre do próximo ano., adianta à RTP Antena 1 o CEO da empresa, Joaquim Santos.- o24 notícias mencionava as estações Aeroporto, Alameda, Baixa-Chiado, Cais do Sodré, Campo Grande, Jardim Zoológico, Marquês de Pombal, Oriente, Saldanha e São Sebastião. Agora, a empresa tecnológica ferroviária com a modernização a cargo aponta um prazo para as 56 estações da rede.Esta é uma de duas partes de uma entrevista da Hitachi Rail à RTP Antena 1 - a outra, sobre ferrovia, pode ser lida aqui . Entre as novidades conhecidas na rede de metropolitano da capital, está a disponibilização de ecrãs nos átrios da estações e a indicação de quando chegam as composições seguintes - antes era só indicada uma. A transição iniciada na estação do Jardim Zoológico mostra que. Esse é um critério do Metro, mas "nos projetos que temos feito pelo mundo fora, na maioria dos casos, aquilo que se utiliza é a hora e o minuto", assume Joaquim Santos.





RTP Antena 1: No Metro de Lisboa, o Jardim Zoológico foi a primeira estação a receber, a partir de maio, a nova geração de sistemas de informação ao cliente, mais modernos e com outros detalhes sobre a circulação. Como tem corrido esta primeira experiência?

Temos de ter o projeto completo - toda a rede - até ao final de março de 2027, em que haverá agora novas fases até ao final do ano, novas estações vão sendo colocadas em serviço a um determinado ritmo daqui até ao final do ano.

"O Metro de Lisboa, como qualquer cliente, define os requisitos do sistema"

Aquilo que estamos a fornecer para o Metro de Lisboa faz parte do nosso portfólio de produtos, de informação ao passageiro, quer seja através de anúncios sonoros ou visuais. É uma solução "Made in Portugal": todo o centro de competência, desde o design até ao desenvolvimento da solução, é feita aqui. E normalmente é através daqui que também damos suporte à execução e colocação em serviço deste tipo de sistemas.O Metro de Lisboa é para nós um projeto importante, é o reativar de uma relação comercial que já tivemos no passado. É um projeto ambicioso porque iremos fazer a renovação destes sistemas na rede toda do metro. O Jardim Zoológico foi escolhido pelo Metro de Lisboa como sendo a estação piloto pela qual iríamos começar o trabalho e, portanto, validar toda a solução com o Metro. Neste momento está a decorrer a fase normal do projeto.A única coisa que há neste tipo de projetos é que há funcionalidades que vão ficando disponíveis para o operador do sistema que não são diretamente visíveis para o público, mas que está dentro daquilo que foi estabelecido no desenvolvimento do projeto com o Metro. Estamos a seguir, basicamente, o calendário do projeto.Poderá sempre haver. Vai depender também agora da experiência do próprio Metro de Lisboa com o sistema e que mais evoluções querem fazer. O sistema permite evoluções e temos a capacidade para as fazer assim sendo necessário.Aquilo que temos de fazer até ao final de março está perfeitamente definido em termos de projeto, devidamente aprovado e discutido com o Metro de Lisboa.É uma resposta a um caderno de encargos em que, entre outras coisas, o Metro de Lisboa, como qualquer cliente, define os requisitos do sistema.As nossas equipas, aquilo que fizeram no primeiro passo, foi pegar nos requisitos que o Metro de Lisboa tinha e transferi-los para o produto e como poderíamos abordar o projeto com o produto que temos. Depois de ganhar o concurso, houve uma fase de desenho e de refinar da solução com o Metro de Lisboa, que levou a fazer alguns desenvolvimentos específicos naquilo que é o nosso produtoDepois há muitas coisas que podem ser adaptadas para todo e qualquer cliente, desde os displays de interface com o sistema que os operadores têm, até aos displays que aparecem pós-passageiros nas estações com os layouts que têm. São definidos com o cliente. O mesmo com as mensagens de áudio e texto.Não, aquilo que estava pensado era definido em caderno de encargos. Há um misto de ecrãs novos e a reutilização dos ecrãs existentes. Isso estava perfeitamente previsto no caderno de encargos. Utilizámos as dimensões que estavam definidas, sabendo de antemão que o nosso sistema se adapta a todo e qualquer tipo de dimensão eSim, o Metro, como qualquer cliente que compre este sistema, depois tem essa flexibilidade.Não, é apenas definição do cliente. Nos projetos que temos feito pelo mundo fora, na maioria dos casos, aquilo que se utiliza é a hora e o minuto. Devemos ter outros projetos que se calhar têm segundos também, mas na maior parte dos projetos há hora e minuto.