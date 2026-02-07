Quase todo o concelho de Sobral de Monte Agraço sem água

"Praticamente 80% do concelho está sem água devido a danos na conduta que abastece o concelho, a EPAL [Empresa Pública de Águas Livres] encontra-se a reparar, mas a reposição do abastecimento de água à população vai demorar", disse a mesma fonte.

Em comunicado, o município esclareceu que a rutura na conduta é "decorrente das condições meteorológicas adversas".

Na localidade da Gozundeira, uma unidade de turismo rural foi evacuada e a Proteção Civil está a pedir para os moradores de várias habitações saírem de casa devido à "subida da água".

O rio galgou as margens na Gozundeira, mas também na Feliteira, Folgados e Pontes de Monfalim, tendo entrado em habitações, sem obrigar contudo à retirada dos moradores.

Na Sapataria, o cemitério encontra-se com "muitos danos" devido à queda de um muro, devido ao mau tempo.