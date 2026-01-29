Quase totalidade das habitações em Pombal com danos

"No que respeita ao edificado habitacional, os levantamentos preliminares apontam para danos generalizados em todo o concelho de Pombal, abrangendo as 17 freguesias que o compõem, numa área geográfica aproximada de 626 quilómetros quadrados, com uma incidência que se aproxima da totalidade das habitações, evidenciando a dimensão catastrófica do impacto registado", referiu a Câmara num comunicado enviado à agência Lusa.

De acordo com este município do distrito de Leiria, "além dos prejuízos já identificados, verificam-se danos de dimensão incalculável, com especial incidência em unidades industriais estratégicas, que têm impacto em setores importantes na economia nacional", considerando, por isso, "um problema do país inteiro".

Para a Câmara, a interrupção ou limitação da atividade daquelas unidades "representa um risco sério para a continuidade de cadeias de produção e pode colocar em causa milhares de postos de trabalho, com impactos económicos e sociais que extravasam largamente o âmbito local e regional".

No mesmo comunicado, a autarquia explicou que "tem, desde a primeira hora, equipas técnicas no terreno a fazer um levantamento exaustivo dos prejuízos e das necessidades".

"Ainda assim, os levantamentos preliminares indicam que os danos registados em equipamentos e infraestruturas ascendem já a largas dezenas de milhões de euros, refletindo a gravidade da situação e a necessidade de uma resposta financeira robusta e imediata".

As operações de resposta "encontram-se em curso, envolvendo meios de emergência, técnicos municipais e voluntários, que têm atuado de forma contínua no terreno".

"Contudo, importa sublinhar que a fase subsequente, a da recuperação e reposição da normalidade, exigirá um esforço financeiro que ultrapassa largamente a capacidade dos municípios, das populações e do tecido empresarial afetados".