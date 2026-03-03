EM DIRETO
Quase uma em cada três mulheres da União Europeia sofreu episódios de violência física ou sexual

É um dos dados do estudo divulgado esta manhã pela Agência Europeia dos Direitos Fundamentais, a que a RTP teve acesso. O relatório final sobre a violência de género mostra que persistem as agressões em contexto de relações intimas e que o ambiente digital intensificou as formas de abuso.

Cerca de 8,5% das mulheres sofrem perseguição online e 10% afirma ter a sua localização controlada pelo parceiro.

O estudo é da Agência Europeia dos Direitos Fundamentais.
