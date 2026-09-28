Quatro acusados no caso das gémeas. "Ninguém está acima da Constituição e da Lei"

Marcelo vinca que “ninguém está acima da lei”

“As minhas filhas têm nomes”

“O Chega tinha razão”, diz André Ventura

Ventura considerou a situação “inaceitável a todos os títulos” e insistiu que “houve um tratamento preferencial dado a estas gémeas luso-brasileiras face às crianças portuguesas”.

MP arquivou suspeitas sobre atribuição da nacionalidade

c/ Lusa

Os quatros arguidos são Nuno Rebelo de Sousa, António Lacerda Sales (antigo secretário de Estado da Saúde), Luís Pinheiro (ex-diretor clínico do Hospital Santa Maria) - acusados do crime de prevaricação em concurso aparente com o crime de abuso de poderes - e Daniela Martins, mãe das meninas, acusada de burla qualificada na sequência da aquisição de cadeiras necessárias para a recuperação das crianças.Quanto ao caso do tratamento com o medicamento que custou cerca de dois milhões de euros,- fase que acontece antes do julgamento e que serve para avaliar se existem indícios suficientes para julgar."Há que ponderar, mas considerando que a instrução já viu entre nós melhores dias e, também, que gostaria que rapidamente isso fosse analisado por um tribunal com olhos de ver (se for possível),", explicou Rui Patrício à agência Lusa.Para a defesa de Nuno Rebelo de Sousa, a acusação "não tem qualquer fundamento, nem factual, nem jurídico, nem social, entre várias outras deficiências".O ex-presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa vincou esta segunda-feira que "ninguém está acima da própria Constituição e da Lei", referindo-se ao inquérito sobre o caso das gémeas no qual o seu filho Nuno é um dos acusados."Nos termos da Constituição da República Portuguesa,", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa no seuA nota refere-se ao "processo número 1051/23.2KRLSB, cujo despacho de encerramento de inquérito foi hoje noticiado".A mãe das gémeas luso-brasileiras assegurou entretanto que nunca procurou para as filhas algo a que não tivessem direito e que não infringiu a lei para cuidar delas. Admitiu também estar tranquila em relação à acusação."Sou mãe de duas meninas com uma doença grave., autonomia, qualidade de vida e futuro", escreveu esta segunda-feira.Daniela Martins quis ainda deixar claro:"É particularmente importante dizê-lo porque foi precisamente em torno do medicamento e da nacionalidade das minhas filhas que se construiu, durante anos, aquilo a que se convencionou chamar publicamente o 'caso das gémeas'.".O Chega veio já saudar a atuação do Ministério Público, destacando a “coragem e forma frontal como foi capaz de pôr a nu interesses instalados sem receios de conotações políticas ou partidárias”.Em conferência de imprensa, André Ventura frisou que“O tratamento preferencial dado a umas gémeas luso-brasileiras - que, efetivamente, nenhuma culpa têm daquilo que aconteceu, mas cujos familiares, cujos interesses próprios e cujo círculo de influências entre a Presidência da República e o então Ministério da Saúde levaram a cabo - deixam claro hoje aquilo que o Chega já tinha dito no seu relatório”, afirmou.“O Ministério Público chegou também a essa conclusão,fizeram aprovar”, vincou o líder do Chega.Para André Ventura, “o que se mostra nesta acusação é, mais uma vez, a podridão – a pequena e a grande”.“A pequena dos pequenos conluios familiares” e “a grande, situada entre os grandes círculos do poder, que não hesita contactar com os Conselhos de Administração dos hospitais (…) para exigir, para pedir”, explicou.Segundo o despacho conhecido esta segunda-feira,tratadas com o medicamento Zolgensma por falta de indícios, de acordo com o despacho conhecido esta segunda-feira.O MP considerou, depois de analisada a informação, que não foi "violada alguma regra ou conduta por parte de funcionários consulares ou dos registos centrais".O Ministério Público decidiu também arquivar o caso da obtenção de atestado, dos produtos de apoio respiratório que alegadamente tinham sido utilizados e levados para o Brasil indevidamente, da atribuição de abono de família e subsídio de apoio ao cuidador informal e dos donativos recebidos pela mãe das gémeas.