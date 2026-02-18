Quatro detidos e apreendida cocaína suficiente para 108 mil doses

Numa nota hoje divulgada, a Polícia Judiciária (PJ) explica que as detenções -- duas em território nacional, em flagrante, e duas em Madrid, em cumprimento de mandados de detenção europeus -- ocorreram em várias operações de combate ao tráfico internacional de droga.

Os detidos são todos estrangeiros e com idades entre 22 e 73 anos.

Segundo a PJ, um dos detidos viajou para Portugal a partir de um país da América do Sul, transportando a droga dissimulada em vários objetos, nomeadamente bombons, transformadores elétricos, livros e cofres.

Um outro transportava a droga no interior do organismo, tendo chegado a Lisboa partir de um país africano.

Três dos arguidos ficaram em prisão preventiva, enquanto o quarto aguarda ainda a aplicação de medida de coação pela autoridade judiciária competente.

As operações resultaram de três investigações distintas, duas das quais tituladas pela 1.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e uma pelo DIAP de Almada.

As investigações prosseguem visando a identificação de outros elementos envolvidos nesta redes internacionais de tráfico de estupefacientes, acrescenta a PJ.