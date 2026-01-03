Quatro mortos em acidentes na 6.ª feira elevam para 13 total de vítimas na operação da GNR

Segundo os dados provisórios da GNR, hoje divulgados, foram registados, entre as 00:00 do dia 27 de dezembro de 2025 e as 23:59 de 02 de janeiro de 2026, 1.237 acidentes, dos quais resultaram 13 vítimas mortais, 31 feridos graves e 329 feridos leves.

Os acidentes que provocaram quatro mortes na sexta-feira ocorreram em Espinho, na A41, no distrito de Aveiro, em Abação São Tomé, Guimarães, no distrito de Braga, na EN 396, em Loulé, do distrito de Faro, e na Rua Padre Rodrigues do Carmo, em Ossela, Oliveira de Azeméis, do distrito de Aveiro.

Segundo a GNR, três das mortes resultaram de atropelamentos: Em Abação São Tomé, um veículo ligeiro vitimou um jovem de 28 anos, na EN 396, em Loulé, outro atropelamento matou um homem de 79 anos em Ossela, um veículo ligeiro causou a morte de um homem de 65 anos.

No âmbito da terceira fase, "Ano Novo em segurança", da Operação "Natal e Ano Novo 2025/2026", já foram fiscalizado pela GNR 63.904 condutores, dos quais 806 conduziam com excesso de álcool e, destes, 359 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

A GNR refere em comunicado que foram ainda detidas 126 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

No âmbito das ações de fiscalização, os militares da GNR detetaram 8.026 contraordenações rodoviárias, destacando-se 1.260 por excesso de velocidade, 447 por excesso de álcool, 206 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinha e 182 por uso indevido do telemóvel a conduzir.

De acordo com os dados, 1.200 contraordenações foram por falta de inspeção periódica obrigatória e 342 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Durante a operação, que termina no domingo, a GNR afirma que irá continuar a priorizar a fiscalização à condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, utilização indevida do telemóvel e utilização correta do cinto de segurança e da cadeirinha.

Também vai estar atenta à falta de inspeção periódica obrigatória, falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e incorreta execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem.