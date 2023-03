Queda de aeronave em Ponte de Sor causa ferimentos ligeiros na única ocupante

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o alerta foi dado às 18:56, tendo a jovem sido transportada para o hospital de Abrantes.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Ponte de Sor, Hugo Hilário, disse que a jovem é aluna numa das escolas de aeronáutica instaladas no aeródromo municipal.

Foram mobilizados para o local, segundo a fonte do Comando Sub-Regional, 22 operacionais dos bombeiros de Ponte de Sor, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), do Serviço Municipal de Proteção Civil e da GNR, apoiados por nove veículos, incluindo a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Sor.