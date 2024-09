Queda de helicóptero. Realizaram-se os funerais de quatro militares da GNR

Realizaram-se esta tarde os funerais de de quatro militares da GNR, em Lamego e Moimenta da Beira. O Presidente da República e o primeiro-ministro estiveram presentes nas cerimónias de despedida a estes militares vítimas do acidente com o helicóptero.

No exterior das igrejas juntaram-se muitos camaradas dos militares da Unidade de Emergência Proteção e Socorro e centenas de populares.

O funeral do último militar a ser encontrado vai acontecer esta segunda-feira em Castro Daire.



Os militares que perderam a vida neste acidente tinham entre 29 e 45 anos, três eram naturais de Lamego, um de Moimenta da Beira e outro de Castro Daire, no distrito de Viseu.