Queda de meteorito. Clarão avistado em diversos pontos do país

A Proteção Civil não encontrou vestígios do meteorito que pode ter caído em Castro Daire. As buscas decorreram até por volta das 3h00 da manhã deste domingo e podem ser retomadas nas próximas horas, depois dos relatos que indicam a possível queda.

No terreno, na zona de Pereira e da Serra do Montemuro, estiveram 20 operacionais que patrulharam parques eólicos. O alerta foi dado depois de um clarão visto numa zona de antenas.



O fenómeno foi visto em várias regiões do país, como provam estas imagens. Em alguns vídeos gravados por quem assistiu, percebe-se a surpresa.



O clarão foi visto em Lisboa, na Marinha Grande, no Porto, em Paredes, Felgueiras, Braga e Vila Real e em várias zonas de Espanha.