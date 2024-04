Queixa Frederico Pinheiro. Processo contra Costa desce do Supremo

A queixa de Frederico Pinheiro contra António Costa também desceu do Supremo. Trata-se de um processo por difamação interposto pelo ex-adjunto do antigo ministro das infraestruturas João Galamba.

A Procuradoria-Geral da República confirmou à agência Lusa que o processo que visa o ex-primeiro-ministro pelas declarações em relação ao episódio em que Frederico Pinheiro levou um computador do Ministério quando foi exonerado do cargo também desceu do Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça para a primeira instância.