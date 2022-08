Queixas de discriminação contra brasileiros aumentaram em Portugal

Estas participações acabaram por ser 26,7 por cento de um total de 408 denúncias recebidas no ano passado pela CICDR. As queixas de discriminação contra brasileiros cresceram, comparativamente aos últimos dois anos. Em 2020 registaram-se 96 denúncias e agora 109, mais 13,5 por cento.

Dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em 2021 viviam pouco mais de 210 mil brasileiros e este ano o número subiu para os 250 mil.



"No universo das 408 queixas recebidas pela CICDR em 2021, a expressão que mais se destaca enquanto fundamento na origem da discriminação é e “nacionalidade brasileira”, referida em 109 queixas (26,7 por cento do total), com uma ligeira preponderância face aos anos anteriores", lê-se no relatório A maioria das queixas ocorrem com pessoas do “sexo feminino”, que perfazem 45,9 por cento das 109 queixas em comparação com 33 por cento de situações alegadamente ocorridas com “pessoas do sexo masculino”.A grande parte das reclamações relativas a pessoas de nacionalidade brasileira foram reportados sobretudo no Distrito de Lisboa (34,9 por cento) e em contextos muito diversificados.No geral, segundo o relatório, as queixas por discriminação têm vindo a reduzir nos últimos anos em Portugal, concretamente 6,4 por cento comparando o ano de 2019 (436 reclamações) e 37,7 por cento em 2020 (655).