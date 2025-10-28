Queixas por discriminação. Ventura quer "ser presidente de quem?"

As queixas vão agora ser encaminhadas para o Ministério Público "uma vez que a comissão não tem competência em matéria criminal".

Entre as oito associações ciganas que vão apresentar queixa no Ministério Público, a Associação Letra Nómada sublinha um facto: se pessoas de etnia cigana nasceram em Portugal “os ciganos são portugueses e, portanto, há uma clara divisão do povo português”. Como estamos a falar de uma candidatura presidencial “esta pessoa” quer “ser presidente de quem?” questiona Vanessa Lopes, da Associação Letras Nómadas.





não é uma campanha política. Trata-se de um ataque aos pilares de Estado de Direito”, garante Vanessa Lopes, lembrando assim um dos artigos da Constituição Portuguesa. “Isto. Trata-se de um”, garante Vanessa Lopes, lembrando assim um dos artigos da





Artigo 13.º, Princípio da igualdade





O presidente da República não quer comentar a polémica relacionada com os cartazes do Chega.





Marcelo Rebelo de Sousa defende que o presidente da República "tem de ser neutral", principalmente à porta de umas eleições presidenciais, "que é a eleição do sucessor".





"era a pior ideia do mundo", acredita o chefe de Estado. Comentar sobre um candidato, acredita o chefe de Estado.

Ontem, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro pediu ao Ministério Público atenção aos cartazes colocados nas ruas pela candidatura presidencial de André Ventura.





Esta terça-feira, o líder do Chega considera que não há motivos para retirar os cartazes que colocou nas ruas para lançar a candidatura presidencial e acusa José Luís Carneiro de tentativa de silenciamento.





A Embaixada do Bangladesh em Portugal reagiu nas redes sociais com um apelo à calma, adiantando que "pela embaixada sobre este assunto".1.2.pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer deveracusa André Ventura depara evitar os temas importantes para o país. A candidata à Presidência da República considera que osPara, outro candidato à Presidência da República, os. De visita aos Açores, António Filipe diz que a atitude dedo que atenção.Quanto ao impacto dos cartazes, a bastonária da Ordem dos Psicólogos Portuguesespara a, como as dos cartazes de André Ventura, nas atitudes e comportamentos das pessoas.Sofia Ramalho, entrevistada pela Antena 1, recomenda que não se deve deixar que as emoções se sobreponham, e é importante manter o espírito crítico.Quanto à, a CNE confirma que tem recebido várias queixas contra os cartazes, mas esclarece que n